Cultura: Foti (FdI), ‘importanti titoli in Cv La Russa’

Roma, 8 nov (Adnkronos) – “Conosco molto bene le qualità umane, professionali e intellettuali di Geronimo La Russa che alla presidenza dall?Aci Infomobility non è certo arrivato in ragione del suo cognome, ma di una stima personale riconosciuta trasversalmente dai soci della stessa associazione”. Lo dice il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti.

“Quanto poi alla sua nomina come membro del cda del Piccolo Teatro, il cui impegno è del tutto gratuito, consiglio agli urlatori seriali di leggersi e specchiarsi nel suo curriculum nel quale, a differenza di quello di altri, risultano evidenti e importanti titoli -prosegue Foti-. In verità conosco ancor meglio Ignazio La Russa e, se fosse per lui, Geronimo si occuperebbe solo ed esclusivamente della sua professione, ma da uomo libero qual è non impedisce di certo al figlio di poter accedere a quei ruoli per le capacità mostrate. E non di sicuro per il cognome che porta?.