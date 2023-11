Covid: assolti ad Diasorin e presidente Policlinico San Matteo da insider trading

StrettoWeb

Milano, 14 nov. (Adnkronos) – I giudici del tribunale di Milano hanno assolto “perché il fatto non sussiste” l’amministratore delegato di Diasorin, Carlo Rosa e Alessandro Venturi, presidente del Policlinico San Matteo di Pavia, dall’accusa di insider trading. Secondo i pm Stefano Civardi e Giordano Baggio i due imputati avrebbero rivelato la notizia che Diasorin aveva messo a punto un test diagnostico per il Covid prima che, il 7 aprile 2020, venisse diffusa una nota ufficiale. Una soffiata che avrebbe consentito ad altri, non imputati, piccoli guadagni non leciti.

La stessa procura aveva chiesto l?assoluzione perché il fatto non costituisce reato per Rosa e la condanna a due anni per Venturi, ma oggi la corte ha assolto entrambi con la formula più assolutoria possibile. Le motivazioni della sentenza saranno rese note tra 90 giorni. “Depurati da questa accusa ingiusta speriamo che venga riconosciuto l’enorme sforzo fatto da Carlo Rosa e Diasorin per fronteggiare uno dei periodi più drammatici della nostra storia” le parole di uno dei difensori, l’avvocato Francesco Centonze.

La linea difensiva ha convinto i giudici. Per i legali l’informazione veicolata dall’amministrazione delegato non sarebbe stata privilegiata, anzitutto in quanto “non precisa”, visto che, all’epoca dei fatti, l’immissione sul mercato del test sierologico non sarebbe stata prevedibile. Sempre secondo la difesa di Rosa, l’informazione non sarebbe stata privilegiata anche in ragione della pubblicazione dell’accordo stipulato con il Policlinico San Matteo di Pavia per la validazione del test. Infine, sempre secondo i difensori dell?ad di Diasorin, l’informazione non sarebbe stata privilegiata in quanto non price sensitive.