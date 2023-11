Cosenza, palpava e si sfregava contro una cliente: parrucchiere finisce in Tribunale

StrettoWeb

Rinviato a giudizio un parrucchiere della città di Cosenza, di anni 49, accusato di presunta violenza sessuale su una cliente di 27 anni. La vittima in questione, secondo quanto ricostruito nella sede del tribunale di Cosenza, era tornata per le vacanze di Natale 2022 nel paese natìo prenotando una seduta dal parrucchiere, amico di famiglia di vecchia data. Una volta cominciato il trattamento però, dopo essere rimasti stranamente solo in due, il commerciante ha chiuso la porta d’ingresso ed ha cominciato ad approcciare la ragazza, prima mostrandole un video porno sul cellulare e avvicinandosi con frasi del tipo: “dai così scaldiamo gli animi, non ti senti già calda?”.

La cliente, imbarazzata, lo ha invitato a spegnere il cellulare e a continuare con il taglio di capelli: l’uomo però, nel sistemare la mantellina, le palpa il seno sotto al maglioncino e si avvicina sempre di più, fino ad arrivare ad afferrarle la mano e a sfregarla contro il suo inguine. La ragazza cerca di divincolarsi ma lui non demorde ed arriva addirittura a sfregarsi con il corpo sulle parti intime della vittima. Alla fine, cercando in tutti i modi di divincolarsi, il proprietario è costretto ad aprire la porta per l’arrivo di un’altra cliente e la 27enne fugge via, turbata.

Secondo quanto raccontato a processo, la giovane sarebbe corsa a casa a raccontare quanto accaduto ai genitori e, grazie al supporto dei familiari, decide di sporgere denuncia ai Carabinieri. Una storia terribile, la cui prossima udienza è stata fissata per il prossimo 9 gennaio: l’associazione Roberta Lanzino, in difesa di donne e minori vittime di violenza di genere, si è costituita parte civile.