Cosenza, fugge dal posto di blocco: la Polizia lo ferma e trova la cocaina

Prosegue incessante l’attività di controllo delle forze dell’ordine nel territorio cosentino al fine di contrastare la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un posto di blocco, in un’arteria cittadina di Cosenza, la Squadra Volante ha segnalato a una vettura di fermarsi. Il conducente però, pur notando la paletta, non ha interrotto la marcia e, a elevata velocità, ha eluso il controllo. Gli agenti hanno pertanto inseguito il soggetto il quale, dopo una breve fuga, è stato fermato e, insofferente, è stato sottoposto a perquisizione personale e del veicolo.

La Polizia ha quindi scoperto, oltre ai numerosi precedenti penali, che l’individuo aveva con sé due involucri di cellophane contenenti cocaina. La perquisizione è stata poi estesa al suo domicilio dove, anche in questo caso, è stata rivenuta altra cocaina per un peso complessivo di circa 40 grammi, oltre a un bilancino di precisione. Il soggetto è stato sottoposto in regime degli arresti domiciliari.