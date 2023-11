Cosenza-Feralpisalò, Caserta non si fida: possibile novità tra i titolari, ma c’è un forfait dell’ultim’ora

StrettoWeb

Al Marulla arriva l’ultima, di nuovo. Qualche settimana fu il Lecco, stracciato. Ora la Feralpisalò. Ma Lecco insegna (non a Caserta): guai a sottovalutare l’avversario, che può riprendersi. Per questo, l’allenatore del Cosenza tiene altissima l’attenzione in conferenza stampa: “al di là dell’avversario l’atteggiamento deve essere il solito, bisogna imporre il gioco e vincere. Non sarà facile, guai a sottovalutare la squadra guardando i punti che ha o la classifica. Abbiamo visto il Lecco, che sembrava in difficoltà con noi e poi ha vinto a Pisa e Palermo”.

Parlando dei singoli, potrebbe esserci un gradito ritorno tra i titolari: Florenzi. “Sta bene rispetto alle scorse settimane, ho rivisto quello che ho conosciuto da avversario. Potrebbe giocare dall’inizio o subentrare. Ho rivisto il Florenzi che vedevo da avversario. Non credo che con lui cambieremo modulo, si sposa perfettamente col nostro sistema di gioco”.

Si avvicina il derby contro il Catanzaro, sentitissimo, ma – com’è normale che sia – Caserta non vuole guardare troppo oltre: “lo so che in città non si parla d’altro, ma dobbiamo pensare a domani”. E sugli obiettivi: “rimane la salvezza, non possono cambiare dopo 10 partite. Poi a tutti piace sognare”.

Cosenza-Feralpisalò, i convocati di Caserta

C’è un forfait dell’ultim’ora, oltre allo squalificato D’Orazio e agli indisponibili Cimino e Viviani. E’ Praszelik, che ha accusato un problema nel corso della rifinitura e non sarà della sfida.