Cosenza è un cumulo di immondizia, il sindaco Caruso: “serve un cambiamento netto”

StrettoWeb

“Pretendo un cambio di passo netto e deciso per rendere pulita e decorosa la città, perché se le cose non dovessero cambiare prenderò i provvedimenti del caso. Non accetto più di vedere il territorio urbano pieno di foglie morte, con l’erba che cresce anche tra le mattonelle dei marciapiedi, con cumuli di mozziconi di sigarette sparsi ovunque e piena di deiezioni canine, solo per fare pochi esempi. Lo dico da Sindaco e da cittadino. E’ ora di dire basta a questo stato di cose che offre un’immagine degradata della mia Cosenza“. E’ l’appello del sindaco della città bruzia, Franz Caruso, che ha voluto incontrare personalmente i 13 presidenti delle cooperative e della dirigenza di Ecologia Oggi per fare il punto della situazione.

“E’ vero che negli ultimi 2 anni il decoro urbano è migliorato – prosegue. I cumuli di spazzatura che ingombravano interi marciapiedi, oggi dimenticati da molti, non ci sono più, ma è altrettanto vero che ancora Cosenza non ha raggiunto un grado di pulizia neanche lontanamente accettabile. Mettete, pertanto, in campo ogni azione utile e possibile per cambiare immagine alla nostra città, ve lo chiedo con l’autorevolezza della mia carica di Sindaco, ma anche con la disponibilità di chi capisce le problematiche e vuole promuovere una sinergia utile a consegnare ai cosentini la città pulita e decorosa che meritano”.

“Com’è possibile che un servizio con a disposizione circa 600 unità lavorative non riesce ad essere garantito compiutamente ed in ogni parte del territorio. In ciò, comprendo benissimo, che il contratto di lavoro non è dei migliori ma è quello di categoria e, nonostante la crisi economica generale che si soffre, è stato garantito seppur tra mille difficoltà. Ricordo a me stesso, peraltro, che c’è chi non ha neanche questo. E’ importante, pertanto, garantire dignità a ciò che si ha, puntando, naturalmente a crescere ed a migliorarsi”.

“In questo senso assicuro lo sforzo del Comune, ma oggi è necessario anche un ulteriore sacrificio da parte vostra. Se la gente si lamenta, infatti, ha ragione a farlo ed io ho una responsabilità ben precisa nei confronti dei miei amministrati, che mi assumo pienamente e che va nella direzione, innanzitutto, di non prenderli mai in giro”, sentenzia il primo cittadino.