Catanzaro-Cosenza, febbre derby: “bruciati” i 750 biglietti per il settore ospiti (in meno di un giorno)

Era prevedibile. Sono già stati “bruciati”, in meno di un giorno (prevendita aperta ieri pomeriggio), i 750 biglietti destinati al settore ospiti del Ceravolo per il derby tra Catanzaro e Cosenza di domenica prossima, 26 novembre. Nonostante la sosta nazionali in questo weekend, e nonostante alcune gare precedenti che hanno viste impegnate le due squadre, di questa sfida si parla già da tempo, pubblicamente e non solo.

Questa partita, considerata da tutti – e ancor di più dalle due tifoserie – il derby della Calabria, ritorna in Serie B a distanza di tantissimi anni e con due posizioni di classifica che sorridono a entrambe, come dimostrano i risultati, la progettualità e un budget più elevato (in casa rossoblu).