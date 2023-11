La cosentina Angela Piattelli è il nuovo presidente della società di Psico-Oncologia Italiana

StrettoWeb

Angela Piattelli, dirigente Psicologo e Psico-Oncologo presso l’Uoc di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, è il nuovo presidente nazionale della Società Italiana di Psico-Oncologia (Sipo) per il quadriennio 2023/2027. Piattelli è stata eletta con 180 voti su 250 votanti alla conclusione del XVII Consesso Nazionale Sipo che si è svolto a Brescia dal 9 al 12 novembre scorso. Eletto anche il consiglio direttivo cosi composto: Andrea Bovero, Rosangela Caruso, Anna Costantini, Giuseppe Deledda, Rossella De Luca, Gabriella De Benedetta, Florence Didier, Ester Livia Di Caprio, Gabriella Farina, Paolo Gritti, Dorella Scarponi, Eugenia Trotti.

“È un privilegio per me continuare, nella veste di presidente, a profondere impegno ed abnegazione in Sipo, insieme al nuovo Consiglio Direttivo – ha dichiarato la neo presidente – i nuovi consiglieri, provenienti da prestigiosi istituti italiani di Oncologia ed Oncoematologia, sono certa che daranno il loro massimo contributo alla crescita ulteriore della Psico-Oncologia italiana. Insieme al nuovo Consiglio Direttivo vorrò assicurare, a tutti i soci, un clima partecipativo ed inclusivo, volto a garantire nuove sinergie e rinnovato entusiasmo”.

“Un interesse particolare verrà rivolto al mondo della digitalizzazione, allo scopo di facilitare la comunicazione tra i soci, i coordinamenti regionali ed il Consiglio Direttivo della nostra amata società scientifica”. Come esplicitato nel programma di presidenza, ha poi ricordato, verrà organizzato a Cosenza, nel campus dell’Università della Calabria, il congresso intermedio di Sipo del 2025, anno in cui la Società festeggerà i suoi 30 anni di attività.

“Ancora più incisivo sarà – conclude la nuova presidente – in questo mandato, il mio personale impegno di interlocuzione con le Istituzioni a favore dell’approvazione della legge nazionale sulla Psico-Oncologia e l’istituzione sia del profilo professionale dello Psico-Oncologo che della scuola di specializzazione, allo scopo di migliorare la qualità della cura psico-oncologica in Italia”.