Corigliano-Rossano: sequestrati chioschi illegali di fiori al cimitero

La giornata del 2 novembre, nazionalmente conosciuta come giorno di commemorazione dei defunti, nonostante il suo nobile scopo nasconde retroscena illeciti. A Corigliano-Rossano infatti, nell’area urbana coriglianese, alcuni chioschi di fiori situati nello spiazzale antistante il cimitero, sono stati sequestrati e chiusi. Il blitz è avvenuto nella mattinata di ieri, dopo una settimana molto proficua per i fiorai. L’operazione ha visto il coinvolgimento dei Carabinieri del Reparto Territoriale, dei Vigili Urbani e dei Carabinieri della sezione Forestale. Le forze dell’ordine hanno apposto i sigilli ai chioschetti: gli esercizi commerciali interessati non sarebbero infatti risultati in regola con le licenze commerciali necessarie per la vendita.