Corigliano-Rossano, un’altra auto distrutta dalle fiamme nel centro storico

La mano dell’anonima-incendi continua a colpire, spietata, nel territorio dello Jonio Cosentino: dopo un periodo di relativa calma, ecco che i veicoli dei cittadini ritornano ad essere protagonisti di atti dolosi. L’ultimo episodio è accaduto alle 2 di questa mattina nella città di Corigliano-Rossano la quale, finora, sembra essere la più colpita. Un’Audi A3, parcheggiata in Via San Bartolomeo, centro storico rossanese, ha preso improvvisamente fuoco ed è andata completamente distrutta. Nonostante l’intervento immediato dei Vigli del fuoco del Distaccamento di Corigliano-Rossano, il mezzo è stato divorato dalle fiamme. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri locali, accorsi per ascoltare la versione dei fatti della proprietaria.