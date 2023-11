Corigliano-Rossano, un’altra auto distrutta dalle fiamme: si segue la pista dolosa

StrettoWeb

L’anonima-incendi di Corigliano-Rossano colpisce ancora e indisturbata: un’altra auto è stata distrutta dalle fiamme nelle prime ore del mattino, nella zona urbana rossanese. Una Y10, di proprietà di un operatore commerciale, ha preso improvvisamente fuoco intorno alle 4 di questa mattina, mandando in cenere il veicolo. Immediato gli interventi della Stazione locale di Vigili del Fuoco che hanno estinto il rogo prima che si propagasse. Presenti, inoltre, i Carabinieri per i rilievi del caso: si segue, come sempre in questi ultimi avvenimenti, la pista dolosa.