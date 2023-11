Conti pubblici: Liris (Fdi), ‘Italia si sveglia con ottima notizia’

StrettoWeb

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – ?L?Italia si è svegliata stamattina con un?ottima notizia: anche Moody?s conferma il giudizio positivo della nostra economia, come avevano già fatto le altre tre agenzie di rating. Segno evidente che la politica economica del Governo Meloni è attenta ed efficace: è finalmente finita la stagione in cui si dilapidavano denari pubblici in sterile assistenzialismo, oggi le casse dello Stato sono tornate a servire l?impresa, il lavoro, la famiglia, la crescita?. Lo dichiara il senatore Guido Liris, capogruppo di Fratelli d?Italia in commissione Bilancio.