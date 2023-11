Conti pubblici: Calandrini, ‘ora confronto su legge Bilancio senza ritardi inutili’

StrettoWeb

(Adnkronos) – “Il sistema economico italiano è in buona salute. Lo dimostra il fatto che quattro agenzie di rating su quattro lasciano invariato il rating dell?Italia. L?ultima, l?agenzia di rating Moody?s, ha alzato l?outlook da ?negativo? a ?stabile?. Si tratta di una decisione che cristallizza la fiducia dei mercati nei confronti della nostra nazione e indirettamente conferma anche la concretezza della manovra di Bilancio allo studio del Parlamento, evidentemente ritenuta equilibrata. Questi dati mettono a tacere una propaganda che non ha più argomenti, smentiti ogni volta da fonti più che autorevoli”. Lo afferma il senatore di fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio.

“Ora -aggiunge- l’auspicio è che la legge di Bilancio, incardinata nella commissione che mi onoro di presiedere, prosegua il suo iter in un contesto di confronto leale e proattivo, per non incorrere in ritardi inutili che lederebbero soltanto gli interessi dei cittadini?.