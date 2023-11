Condofuri Marina, inaugurazione della Camera del Lavoro della FLAI CGIL

StrettoWeb

“Siamo lieti di comunicare che domani, martedì 28 Novembre alle ore 16:00 verrà inaugurata a Condofuri Marina, Viale Peripoli 401, la nuova Camera del Lavoro – FLAI CGIL”, annuncia in una nota Nicola Rodi, Segretario Generale della FLAI CGIL Area Metropolitana Reggio Calabria. “L’apertura risponde ad un sentito bisogno di affrontare sul territorio le criticità riscontrate nei luoghi di lavoro e nel contesto sociale con l’obiettivo di fornire ai lavoratori gli strumenti necessari a prendere consapevolezza dei propri diritti e doveri e al contempo conoscere le azioni di tutela fornite dalla CGIL Area Metropolitana, nell’ottica ormai consolidata che ci vede impegnati nel potenziamento della struttura metropolitana“, rimarca.

“Un importante presidio di legalità sul territorio – afferma il Segretario Generale – per la lotta al caporalato e al lavoro irregolare nell’agricoltura, in un’area dove si registra un’ampia presenza di comunità di indiani, bulgari, rumeni e africani, ponendoci anche come supporto attivo ai centri di accoglienza presenti nella zona con la volontà di essere portavoce di politiche di integrazione ed inclusione sociale in linea con i principi fondanti della nostra organizzazione sindacale”.

“La Camera del Lavoro di Condofuri Marina oltre ad occuparsi del comparto FLAI, ovvero del settore dell’agricoltura, dell’agroindustria e della pesca offrirà i consueti e consolidati servizi CGIL tra i quali CAAF ed INCA oltre ad uno sportello dedicato ALPAA. Una consulenza, dunque, ad ampio raggio – conclude Rodi – rivolta a lavoratrici e lavoratori e a tutti i cittadini anche sui contratti di lavoro, disoccupazione agricola, NASPI, oltre ad essere di supporto negli adempimenti fiscali e previdenziali”.