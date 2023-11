Clima: imbrattano Arco della Pace, 7 attivisti di Ultima Generazione indagati**

StrettoWeb

Milano, 15 nov. (Adnkronos) – La polizia di Stato ha indagato 7 persone ritenute responsabili dell?imbrattamento del monumento milanese neoclassico dell?Arco della Pace, a Milano. Si tratta di cinque donne e due uomini di età compresa tra i 19 e i 42 anni, che oggi pomeriggio, verso le 16, in piazza Sempione, hanno colpito il monumento inaugurato nel 1838 lanciando della vernice da un estintore.

Gli agenti delle volanti della questura sono intervenuti e hanno accompagnato gli attivisti presso gli uffici di via Fatebenefratelli dove sono stati deferiti all?autorità giudiziaria e dove sono in corso eventuali provvedimenti da parte del questore Petronzi.