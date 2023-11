La Cipolla Rossa di Tropea conquista il palato “televisivo” di Studio Aperto

StrettoWeb

“La Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP era e resta una delle leve strategiche sulle quali continuare ad investire per alimentare la reputazione internazionale di una destinazione esperienziale, fruibile 365 giorni l’anno, anche attraverso le sue produzioni autentiche e straordinarie come un prodotto come questo, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo e capace di esportare l’immagine della Calabria oltre i confini regionali e nazionali”. È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì esprimendo soddisfazione per la bellissima e prestigiosa fotografia condivisa ieri, domenica 5 novembre, da Studio Aperto Mag, rotocalco informativo dal piglio giovane e diretto, a cura della redazione del tg in onda tutti i giorni su Italia 1, sulla rete Mediaset.

“A distanza di settimane e mesi – prosegue il Primo Cittadino – non soltanto non si arresta ma si accresce e dissemina con nuove valutazioni il successo di un evento di qualità, tra quelli sicuramente più coerenti con gli obiettivi del nostro programma politico-amministrativo e con la missione turistico-esperienziale della nostra destinazione e della valorizzazione strategica del nostro patrimonio identitario e distintivo, agro-alimentare ed enogastronomico in primis”.

Realizzato in occasione de La Tropea Experience, il servizio di quasi 5 minuti, ha raccontato attraverso i protagonisti che hanno reso grande anche questa ultima edizione del Festival promossa insieme al Consorzio di Tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP, l’unicità e la particolarità di un prodotto strettamente legato al territorio. Su tutti, gli chef internazionali Hiro, Igles Corelli, Max Mariola e Celestino Draghi che hanno interpretato l’ingrediente principe della Dieta Mediterranea nelle loro ricette realizzati in occasione de La Tropea Experience e illustrati agli spettatori di Studio Aperto.