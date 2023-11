Champions League: Napoli a testa alta ma sconfitto a Madrid, rimontona Inter (da 3-0 a 3-3)

StrettoWeb

Grandi emozioni e tanti gol nelle gare delle due italiane della seconda serata della 5ª giornata di Champions League. Grande attesa per il Napoli a Madrid, in casa del Real dell’ex Ancelotti già qualificato. E’ anche la prima di Mazzarri in Coppa dopo il ritorno. La partenza degli azzurri è ottima, con il gol di Simeone, ma Rodrygo e Bellingham ribaltano tutto prima della ripresa. Secondo tempo che si apre con la staffilata bellissima di Anguissa per il 2-2, ma nel finale il Napoli soffre e il Real spinge, fino al gol del 3-2 di Nico Paz con la complicità di Meret e il 4-2 di Jeselu. Napoli a +3 dal Braga, che verrà ospitato al San Paolo all’ultima (dopo l’1-2 dell’andata). Basterà un punto per la qualificazione.

L’altra italiana, l’Inter, già qualificata, si rende protagonista di una pazza rimonta in casa del Benfica. Finisce 3-3. Gara dai due volti: primo tempo pessimo, ripresa di forte reazione. Nella prima parte a prendersi la scena è l’ex nerazzurro Joao Mario, autore di una tripletta. Nel secondo, però, Arnautovic, Frattesi e Sanchez rimettono a posto tutto. Nel finale spazio anche per il rosso ad Antonio Silva. Con questo risultato, Inter e Real Sociedad appaiate a quota 11, nell’ultima a San Siro si giocheranno il primo posto.