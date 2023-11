Champions League: tonfo Milan col Dortmund, la Lazio vola agli ottavi con il solito Ciro Immobile

StrettoWeb

Prima delle due serate della 5ª giornata di Champions League. Per le italiane, in campo Lazio e Milan, entrambe in casa. Finisce in maniera dolce-amara: i biancocelesti vincono e sono agli ottavi, i rossoneri steccano a San Siro contro il Dortmund e complicano il loro cammino. All’Olimpico, gara in equilibrio contro il Celtic, fanalino di coda del girone a un solo punto. La gara, però, si sblocca nel finale. Chi ci pensa? Il solito. Lui. Il capitano. Ciro Immobile. Con una doppietta letale dopo l’80’, l’attaccante porta tre punti fondamentali alla Lazio, seconda e a +4 dal Feyeenord, ormai fuori dai giochi a una partita dal termine e sconfitto dall’Atletico. In serata, invece, va male al Milan.

San Siro invece non ripete la magica serata già vista col PSG. Contro il Dortmund finisce 1-3. La partita comincia male, col rigore sbagliato da Giroud. Non sbaglia, invece, Reus per lo 0-1. A ridosso dell’intervallo arriva il pari di Chukwueze, ma nella ripresa i tedeschi vanno sul vantaggio e poi sul doppio vantaggio con Bynoe-Gittens e Adeyemi. Con il pari in extremis del PSG contro il Newcastle, il girone rimane equilibratissimo e tutto è ancora in gioco. E il Milan ora andrà in casa proprio degli inglesi, per una gara da dentro o fuori.