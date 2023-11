Champions League: il solito Lautaro fa volare l’Inter agli ottavi, il Napoli delude in casa

StrettoWeb

C’è la prima italiana agli ottavi di Champions League. E’ l’Inter, che oltre a dominare in campionato conquista anche il passaggio del girone con due giornate d’anticipo. Fondamentale la vittoria a Salisburgo per 0-1 arrivata nel finale. Il marcatore? Sempre lui, Lautaro Martinez, inserito da Inzaghi a gara in corso e autore del rigore che all’86’ ha deciso il match. Così i nerazzurri e la Real Sociedad – entrambe a quota 10 – in queste ultime due gare dovranno soltanto contendersi il primo posto.

Nell’altra sfida, nel pomeriggio, delude il Napoli, che non va oltre l’1-1 contro l’Union Berlino di Bonucci, proveniente da 12 sconfitte consecutive. Illude Politano a ridosso dell’intervallo, pareggia Fofana ad inizio ripresa. Tutto ancora in gioco nel girone, anche se i partenopei rimangono secondi e a +4 dal Braga, battuto dal Real, che nel prossimo turno ospiterà la squadra di Garcia.