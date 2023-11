Champions League, è tornato l’Euro Milan di Coppa: battuto il PSG. Immobile lancia la Lazio

StrettoWeb

Sono le sue notti. E infatti non fallisce. Qualche giorno fa San Siro fischiava il Milan per la sconfitta interna contro l’Udinese, oggi invece lo esalta in una delle grandi serate di Coppa. L’Euro Milan è tornato e ha battuto il PSG di Mbappé e dell’ex Donnarumma, rilanciandosi in classifica in un girone equilibratissimo di Champions League. Ritmi altissimi in avvio, con occasioni da ambo le parti, baricentri altissimi e squadre lunghissime. E’ l’ex Inter Skriniar a sbloccare il match e a gelare San Siro: difensore lasciato solo su corner. Ma la reazione rossonera è micidiale e così arriva l’immediato pari dopo tre minuti, con la rovesciata di Leao a porta quasi spalancata. Ritmi più bassi nella ripresa, come prevedibile, dopo un primo tempo assurdo. Ma tutt’altro che basso, anzi altissimo, vola Giroud, che sovrasta Skriniar e fa 2-1, che il Milan riesce a difendere fino alla fine.

Sorride anche l’altra italiana in Coppa, la Lazio, che si affida al solito Immobile. L’attaccante e capitano biancoceleste decide il match contro gli olandesi del Feyenoord segnando a ridosso dell’intervallo. Superati così in classifica proprio gli avversari di oggi: biancocelesti secondi.