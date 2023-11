Cecchettin: Tajani, ‘grazie ad arresto europeo in pochi giorni potrà essere affidato all’Italia’**

StrettoWeb

Taormina, 19 nov. (Adnkronos) – “Grazie all’arresto europeo il ragazzo arrestato potrà essere affidato in pochi giorni alle forze dell’ordine e alla giustizia italiana per subire un giusto processo”. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani, a margine della convention di Forza Italia in corso a Taormina. Un arresto avvenuto “grazie al lavoro di coordinamento tra le nostre forze dell’ordine e quelle tedesche”, spiega Tajani.