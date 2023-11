Cecchettin: Nevi (Fi), ‘cambiare approccio culturale’

StrettoWeb

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – ?Dobbiamo fare un grande appello a tutti gli italiani: bisogna cambiare l?approccio culturale a certe tematiche. Parole, atteggiamenti, battute stupide, nulla va sottovalutato. Cambiare l?approccio culturale può far molto di più di qualsiasi norma ed auspico che anche nelle scuole ci sia dibattito su questi temi e che si parli di quello che è successo e che troppo spesso la cronaca ci mostra. Ascoltare i ragazzi, farli confrontare, può contribuire al cambiamento culturale. Spero che la morte di Giulia, che ha scosso veramente tanto l?opinione pubblica, dia una spinta in questo senso?. Lo ha affermato Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, in collegamento con Sky Agenda da Taormina dall?evento di Forza Italia, ?Etna23?Il Meeting del buongoverno?.