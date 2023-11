Catanzaro-Modena, alta la guardia di Vivarini: “squadra fortissima, sono diversi da noi”. I convocati

StrettoWeb

“Abbiamo analizzato molto la partita col Como, abbiamo fatto tanti errori, ma la prestazione c’è stata perché la squadra è stata viva, presente, ha lottato. Ovviamente in B bisogna sbagliare il meno possibile e quindi abbiamo ragionato su dove migliorare. E’ stata una settimana indicativa, dove la squadra ha risposto in modo attento. E’ chiaro che la squadra è un po’ nervosa, ma sono soddisfatto della settimana”. Esordisce così Vincenzo Vivarini. Il tecnico del Catanzaro è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro il Modena.

Su indisponibili e qualche singolo. “Stiamo tutti bene tranne Verna, che ha un problemino al ginocchio; niente di preoccupante ma non sarà della partita. Pompetti ha qualità che a me piacciono, qualità di un centrocampista di livello alto; però deve entrare nella nostra filosofia, perché è troppo frenetico, con dei tempi di gioco diversi dai nostri. Lui potrebbe davvero farci fare il salto di qualità. Ci stiamo lavorando. Con Verna fuori ci sarà possibilità per fare giocare lui o Pontisso. Stoppa anche sta facendo molto bene, si sta guadagnano crediti. Ha qualità, energia, quella esuberanza e prevedibilità tipica di un vertice. Situm è convocato, ha fatto metà settimana con la squadra, facendo jolly, è da gestire, ma lo stiamo recuperando. Il ginocchio gli risponde bene”.

Sul prossimo avversario. “Il Modena non ha defezioni. Se gli mancano Falcinelli e Strizzolo hanno altri giocatori come Bonfanti ad esempio. Sono una squadra fortissima, attrezzata benissimo. Sono anni che vogliono far bene la Serie B. Sulle defezioni non possiamo cullarci, dobbiamo fare una grande prestazione. Loro possono anche avere l’atteggiamento del Como, è quello che ci aspettiamo, ma hanno una delle migliori difese del campionato, fanno un lavoro attento sulla qualità dell’avversario e lavorano molto di reparto. Fanno questo 4-3-3 con gli attaccanti che lavorano bene, subiscono poco l’avversario, giocano con la palla lunga in fase di costruzione. Sono diversi da noi”.

