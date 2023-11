Catanzaro beffato in casa: il Modena sbanca il Ceravolo al 94′, finisce 1-2

StrettoWeb

Seconda sconfitta consecutiva per il Catanzaro e secondo stop interno stagionale. Al Ceravolo, nello scontro diretto per i playoff, passa il cinico Modena, che rimonta lo svantaggio iniziale e firma la vittoria al 94′, con una perla dal limite di Bozhanaj nel capovolgimento di fronte susseguente all’azione che ha portato Ambrosino a colpire la traversa. Una vera e propria beffa per la compagine di Vivarini, che voleva dimenticare la sconfitta di Como e inizialmente sembrava aver incanalato bene la gara.

La partita. Il gol del vantaggio è di Vandeputte, a metà primo tempo, con un bel piattone al volo. Poco dopo, però, Manconi rimette tutto in parità. Nella ripresa, parte meglio il Modena, che si dimostra squadra solida difensivamente. E, in una ripartenza in pieno recupero, con il Catanzaro sbilanciato dopo la traversa colpita da Ambrosino, Bozhanaj trova un super gol con un destro forte sotto l’incrocio. È il più classico dei “gol mancato, gol subiti”. Così lo stesso Modena raggiunge e supera il Catanzaro in classifica. Di seguito i risultati del pomeriggio e la nuova graduatoria.

Catanzaro-Modena 1-2, il tabellino

Marcatori: 19’ pt Vandeputte (C), 27’ pt Manconi (M); 49′ st Bozhanaj (M)

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Oliveri, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Stoppa (26’ st Sounas), Pontisso (26’ st Pompetti), Ghion (38’ st D’Andrea), Vandeputte; Donnarumma (13’ st Biasci), Iemmello (13’ st Ambrosino)

A disposizione: Sala, Borrelli, Krastev, Miranda, Katseris, Situm, Brignola

Allenatore: Vivarini

Modena (3-4-2-1): Seculi; Zaro, Riccio, Ponsi (28’ st Pergreffi) ; Oukhadda, Magnino, Palumbo, Guiebre (15’ st Bonfanti); Tremolada ( 28’ st Bozhanaj), Duca; Manconi (38’ st Cotali)

A disposizione: Vandelli, Leonardi, Battistella, Vukusic, Giovannini, Mondele, Abiuso

Allenatore: Bianco

Arbitro: Di Bello Assistenti: Lo Cicero – Ceccon Quarto ufficiale: Bordin

Var: Di Martino

Ass. Volpi

Angoli: due Catanzaro, due Modena

Recupero: 4‘ pt; 6’ st

Ammoniti: 4’ pt Manconi (M), 15’ pt Ponsi (M); 14’ st Palumbo (M), 34’ st Bozhanaj (M).

Risultati Serie B, 12ª giornata

Bari-Ascoli 1-0

Catanzaro-Modena 1-2

Cittadella-Brescia 3-2

Cosenza-Feralpisalò 1-1

Pisa-Como 1-1

Ternana-Venezia 0-1

Classifica Serie B

Parma 26 Venezia 24 Modena 22 Catanzaro 21 Palermo 20 Como 18 Bari 17 Cremonese 16 Sudtirol 16 Cosenza 16 Cittadella 16 Reggiana 14 Brescia 13 Pisa 13 Ascoli 12 Spezia 8 Sampdoria 7 Lecco 7 Ternana 6 Feralpisalò 6