Catanzaro-Cosenza “a rischio 3”, limitazioni in vista: serve la fidelity card. Quanti posti disponibili

Proprio ieri la Curva Sud rossoblu aveva chiesto “clemenza” e zero limitazioni in vista di una partita che in Serie B, con questa classifica e questo entusiasmo da ambo le parti, non si vedeva da tempo. E invece non sarà così. Le limitazioni ci saranno, per i tifosi ospiti, in vista di Catanzaro-Cosenza di domenica 26 novembre. Il derby si giocherà al Ceravolo e per i supporters cosentini servirà la Fidelity Card. Questo perché l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive considera la gara “a rischio 3”.

Non solo fidelity card, però. La limitazione sarà anche sui posti disponibili, con la conferma della capienza ridotta da oltre 2 mila posti a 750. Il rischio è che venga vietata anche la trasferta in auto, consentita solo con mezzi collettivi. Ieri la Curva Sud del Cosenza auspicava un esito diverso, pur precisando che “nel caso in cui venga disposta la tessera del tifoso, come è stato negli anni passati, la Curva Sud sarà presente”.