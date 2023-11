Catanzaro-Cosenza, Noto pronto al derby. E poi mercato e rilancio Calabria: “avrei voluto in B anche Reggina e Crotone”

StrettoWeb

E’ iniziata ieri la settimana che porterà al derby di Calabria tra Catanzaro e Cosenza, entrambe in zona playoff ed insieme in Serie B a distanza di anni. Della sfida sentitissima ha parlato, a tvplay, il Presidente dei giallorosso Floriano Noto: “arriviamo al derby, dal punto di vista tecnico, in un buon momento. Abbiamo perso le ultime tre partite, questo è vero, ma i ragazzi sono consci dell’importanza della sfida. Col Modena, con il Como e anche contro il Venezia avremmo meritato qualcosina in più. Vediamo cosa accadrà nel derby contro il Cosenza. Mi aspetto una bellissima giornata di festa sugli spalti. Ci saranno sicuramente anche i classici sfottò sul derby che renderanno elettrizzante l’atmosfera. Sia la nostra tifoseria che quella del Cosenza sono mature, quindi non mi aspetto problemi di nessun tipo”.

A proposito di Calabria e di calcio calabrese, Noto si dice “felicissimo del momento che stanno attraversando le squadre calabresi in Serie B. Anche lo stesso Cosenza sta facendo bene, noi abbiamo 3-4 punti di distanza dai primissimi posti quindi siamo molto contenti per la Calabria. Sarei stato molto felice se anche Crotone e Reggina fossero state in B. Felice di gustarmi il derby contro il Catanzaro”.

Spazio anche per il mercato di gennaio: “sì, qualcosa potemmo fare, anche se con il mister non ne abbiamo ancora parlato. Sicuramente non interverremo per fare concorrenza a squadre come il Parma. Vandeputte? Ha ancora due anni e mezzo di contratto con il Catanzaro. Nessuno lo ha cercato al momento, non vedo novità sul suo futuro nell’immediato. Il nostro obiettivo rimane quello di inizio campionato. Vogliamo, prima di tutto, rimanere nella categoria, per noi è importante. Sono passate solamente 13 giornate, quindi per il momento non abbiamo fatto nulla seppur la buona classica. Quindi salvezza tranquilla e se c’è la possibilità vogliamo lanciare qualche giovane nelle serie superiori”.