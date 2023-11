Catanzaro-Cosenza, è sempre più febbre-derby: grande attesa per un match tra due squadre rinate

StrettoWeb

E’ il derby di Calabria. Per eccellenza. Un po’ come il derby dello Stretto per Reggina e Messina o gli storici derby del calcio italiano. E il teatro è nuovamente, a distanza di anni, la Serie B, con una classifica che ad oggi sorride a entrambe. C’è grande attesa per Catanzaro-Cosenza. Già da ora. Lo dimostra il fatto, tra l’altro, che la partita si giocherà non questa domenica, ma la prossima, il 26 novembre. Praticamente, tra 11 giorni. Eppure se ne parla da oltre una settimana e tra l’altro il prossimo weekend non si giocherà per la sosta delle nazionali. Insomma, calcoli alla mano è da quasi un mese che le due tifoserie non fanno altro che pensare a questa gara. Un problema, per gli allenatori, abituati a pensare di partita in partita. Poco male per il Cosenza, che ha ripreso a vincere dopo un periodo così così; il Catanzaro invece ha frenato con tre sconfitte di fila.

Ma perché l’attesa è così grande? Forse anche oltre il normale? Perché le due piazze stanno vivendo un momento storico che mancava da anni e anni, così come una classifica che non si vedeva da tempo. Il Catanzaro ha sfruttato l’onta della grandiosa promozione a suon di record, confermando il blocco Serie C, con mister Vivarini e un gioco sbarazzino e divertente. Il Cosenza ha alzato il budget ed è pronto a giocarsi i playoff dopo annate di sofferenza e salvezze sul filo di lana. Insomma, il momento giusto affinché le due squadre rivali della Regione possano ritrovarsi e affrontarsi in Serie B.

Non è un’ipotesi, ma una certezza, il fatto che il “Ceravolo” – domenica 26 novembre – sarà pieno in ogni ordine di posto, come avvenuto spesso in questo avvio di stagione. Dall’altra parte, i tifosi rossoblu sono pronti a sostenere i propri beniamini in trasferta, ma sperano che non ci siano limitazioni. Così scrive, a tal proposito, la Curva Sud del Cosenza in un comunicato. “Il giorno più atteso dell’anno sta per arrivare. Dopo una lunga attesa ritorna la partita che un intera provincia aspettava da cinque anni. Il derby è la partita della vita, la più importante e sentita per tutto il popolo rossoblu. Quest’anno il derby di Calabria si giocherà in serie B, il palcoscenico è più importante rispetto agli anni passati e può dare lustro ad un intera regione spesso dimenticata”.

“Nel caso in cui venga disposta la tessera del tifoso, come è stato negli anni passati, la Curva Sud sarà presente. Il nostro auspicio però è che questo evento non venga rovinato da divieti inutili da parte di chi evidentemente preferisce che la Calabria rimanga sempre una regione di secondo piano. Ci auguriamo che l’esodo della nostra gente sia favorito e non limitato. L’entusiasmo è alle stelle, la passione brucia in migliaia di cuori rossoblu, l’attesa è praticamente finita, ognuno deve quindi prendersi le sue responsabilità per rendere questa giornata storica”.