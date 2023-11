Catanzaro-Cosenza, la vigilia: i convocati dei due allenatori e le parole in conferenza

StrettoWeb

Manca sempre meno a Catanzaro-Cosenza, il derby della Calabria che torna in Serie B a distanza di trentatré anni. Alla vigilia della sfida, le impressioni dei protagonisti e i convocati dei due allenatori, Vivarini e Caserta.

Le dichiarazioni di Caserta e i convocati

“I derby sono tutte gare particolari, sappiamo cosa si aspettano e vogliono i tifosi. I tifosi ci hanno detto di pensare al campo e lasciare le tensioni a loro, ma sentire il match è inevitabile, anche se le tensioni vanno tenute a bada. Dà fastidio il prepartita, ma poi non vedi l’ora di giocare. Siamo pronti. Giochiamo contro una squadra che ha fatto buone partite al di là dei risultati. Il Catanzaro gioca bene, è in salute, conosco mister Vivarini e voglio fargli i complimenti. Non modificherà il proprio credo perché gioca con il Cosenza. Ha una spiccata identità, con ottimi palleggiatori, che in costruzione e in fase di non possesso gioca diversamente”.

Portieri : Lai, Marson, Micai

: Lai, Marson, Micai Difensori : Cimino, D’Orazio, Fontanarossa, La Vardera, Martino, Meroni, Rispoli, Sgarbi, Venturi

: Cimino, D’Orazio, Fontanarossa, La Vardera, Martino, Meroni, Rispoli, Sgarbi, Venturi Centrocampisti : Calò, Florenzi, Praszelik, Voca, Zuccon

: Calò, Florenzi, Praszelik, Voca, Zuccon Attaccanti: Arioli, Canotto, Crespi, Forte, Marras, Mazzocchi, Tutino, Zilli

I convocati di Vivarini

Portieri : Fulignati, Sala, Borrelli

: Fulignati, Sala, Borrelli Difensori: Krastev, Scognamillo, Brighenti, Krajnc, Miranda, 72. Veroli

Krastev, Scognamillo, Brighenti, Krajnc, Miranda, 72. Veroli Centrocampisti : Verna, Ghion, Pontisso, Pompetti, Sounas, 27. Vandeputte, Oliveri, Katseris

: Verna, Ghion, Pontisso, Pompetti, Sounas, 27. Vandeputte, Oliveri, Katseris Attaccanti: D’Andrea, Iemmello, Brignola, Stoppa, Biasci, Ambrosino, Donnarumma.