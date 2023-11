Catanzaro-Cosenza, al “Ceravolo” è già tutto esaurito: il derby sarà una bolgia

StrettoWeb

A Catanzaro (ma anche a Cosenza) lo aspettavano da qualche anno. In Serie B, invece, da molto più di qualche anno. Se poi pensiamo che entrambe, in cadetteria, lottano in zona playoff, beh, è un azzardo andare troppo lontano. Anche per questo, anzi forse soprattutto per questo, Catanzaro-Cosenza di domenica assume un valore decisamente molto più alto rispetto a quanto non possa farlo di norma il derby di Calabria per eccellenza.

Da cosa lo capiamo? Beh, dai numeri sugli spalti. Lo stadio è andato sold-out già da prima che venisse aperta la prevendita… E’ una battuta, ovviamente, ma rende l’idea. Prevendita aperta ieri e subito “bruciata”, così come i tagliandi per la presenza degli oltre 12 mila dello stadio giallorosso. Non ci sono più tagliandi, polverizzati sia sulla piattaforma Ticketone che nelle varie rivenditorie. Così come polverizzati erano stati i 750 biglietti dei tifosi ospiti, limitati dalla presenza della Fidelity Card. Di certo, come ha detto il Presidente del Catanzaro Floriano Noto, sarà una festa.