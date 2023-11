Catania, in attesa del nuovo allenatore Mark Bresciano entra nel CdA: è il nuovo Consigliere del club

StrettoWeb

Sono giorni di fermento in casa Catania dopo il terremoto tecnico susseguente alla sconfitta di Potenza, culminato con l’esonero di mister Tabbiani e del ds Laneri. In attesa di individuare il sostituto, il club etneo ha comunicato ufficiale “di aver provveduto ad integrare il Consiglio di Amministrazione nominando il consigliere Mark Bresciano“. Ex centrocampista del Palermo, è amico di Grella nonché ex compagno nella nazionale australiana e nell’Empoli. Ma anche grande amico di Pelligra, che lo ha voluto nella nuova società dopo che lui e Grella lo hanno convinto a investire in questa piazza.

“La formalizzazione dell’ingresso di Mark nel comitato direttivo – spiega il Presidente Rosario Pelligra – è il naturale sviluppo di un progetto Catania pensato fin dall’inizio con Grella e Bresciano, da sempre operativamente vicino a me e Vincenzo. Andiamo avanti con fiducia e ambizione”.

“La visione di Mark, uomo di grande esperienza internazionale in ambito calcistico e imprenditoriale – aggiunge il Vice Presidente e Amministratore Delegato Vincenzo Grella – consente al Catania di crescere potendo disporre di un capitale di conoscenze, competenze e relazioni dal valore inestimabile: è motivo d’entusiasmo”.

“Svolgiamo fin dall’anno scorso un programma operativo basato sulla centralità di una società che deve diventare sempre più forte strutturalmente – dichiara il Consigliere Mark Bresciano – e il mio apporto in questa fase deve tradursi anche in una presenza più frequente in sede, per condividere con Vincenzo l’onere di una gestione molto impegnativa su tutti i fronti”.

Composizione del Consiglio di Amministrazione del Catania Football Club

Rosario Pelligra, Presidente;

Vincenzo Grella, Vice Presidente e Amministratore Delegato;

Mark Bresciano, Consigliere.