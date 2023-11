Catania, Lucarelli si salva alla prima: Bouah al 97′ regala il 2-1 sulla Turris

StrettoWeb

C’era attesa a Catania per la “nuova prima” di Cristiano Lucarelli, atteso questo pomeriggio al Massimino per il match contro la Turris. Nonostante il cambio in panchina, solita fatica per gli etnei, che però portano a casa la vittoria per 2-1, seppur al 97′.

L’intervallo si chiude per 1-0, con la rete di Curado al 39′. Pari ospite al 75′ con De Felice, ma ci pensa l’ex Reggina Bouah a segnare la rete decisiva al 97′.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 28 Avellino 26 Picerno 26 Benevento 26 Casertana 24 Latina 22 Crotone 22 Taranto 20 Audace Cerignola 19 Catania 18 Foggia 18 Potenza 17 Giugliano 16 Monopoli 15 Turris 13 Virtus Francavilla 12 Sorrento 12 Messina 11 Brindisi 10 Monterosi Tuscia 6