Catania, ora è ufficiale: Cristiano Lucarelli è il nuovo allenatore

Oltre una settimana di tempo per prendere una decisione, ponderata bene. Tanti nomi, dopo l’esonero di mister Tabbiani, poi il cerchio si stringe su uno, che oggi diventa ufficiale: Cristiano Lucarelli è il nuovo allenatore del Catania. Per lui si tratta di un ritorno, dopo aver guidato la panchina dei rossazzurri in due parentesi sempre in Serie C nelle ultime stagioni prima del fallimento.

“Catania Football Club – si legge nella nota del club – comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Cristiano Lucarelli, che ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2026. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella presenterà ufficialmente il nuovo allenatore ai giornalisti ed agli operatori dell’informazione alle ore 18.00, in sala stampa. A Michele Zeoli, che torna alla guida dell’under 19 rossazzurra, un ringraziamento per la preziosa disponibilità garantita alla società e alla prima squadra. La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale Catania FC”.