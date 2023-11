Caso Indi: Meloni a Uk, ‘trasferirla in Italia in base a convenzione Aja’ (3)

StrettoWeb

(Adnkronos) – La premier, nel rivolgere il suo appello per il trasferimento della piccola Indi, fa riferimento, in particolare, all’articolo 32 della Convenzione dell’Aja, che prevede come, “su richiesta motivata dell?Autorità centrale o di un?altra autorità competente di uno Stato contraente col quale il minore abbia uno stretto legame, l?Autorità centrale dello Stato contraente in cui il minore ha la sua residenza abituale e in cui si trova” possa, “o direttamente o tramite autorità pubbliche o altri enti”, “fornire un rapporto sulla situazione del minore; chiedere all?autorità competente del suo Stato di esaminare l?opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore”.