Carlotta Caputo orgoglio reggino alle finali di Miss Italia. Princi: “oltre alla bellezza anche studio e idee chiare sul futuro”

“Oggi ho ricevuto Carlotta Caputo, già Miss Calabria e designata a rappresentare la Calabria alle finali di Miss Italia a Salsomaggiore. Al di là del risultato per cui rivolgo un grosso in bocca al lupo a Carlotta, mi ha fatto piacere rivedere una ragazza matura, determinata e con idee chiare riguardo il futuro, per cui si sta già proiettando a coltivare il suo grande sogno in ambito imprenditoriale, legato alla realizzazione di una casa di moda in Calabria, nella sua amata Reggio“. Così in una nota la vicepresidente regionale Giusi Princi esalta Carlotta Caputa, orgoglio reggino che porterà in alto il nome di Reggio e della Calabria alle finali di Miss Italia.

“Conosco Carlotta – continua Princi – sin dal primo liceo e si è sempre distinta per la passione e per l’impegno profuso nello studio e per il suo essere poliedrica. Ha riportato e confermato sempre una media superiore all’8, distinguendosi per il suo rigore caratteriale e per la sua resilienza. Carlotta è anche una sportiva, frequenta vari sport agonistici e non. Ed è proprio con questo spirito ‘da sportiva’ che affronterà questa nuova sfida, certa che, comunque vada, oltre la sua naturale bellezza, in questa competizione Carlotta saprà rappresentare la Calabria con la sua intelligenza e con il suo spessore umano e culturale”, conclude.