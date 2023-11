I Carabinieri di Mirto lo salvano mentre tentava il suicidio, il plauso del consigliere calabrese Tavernise (M5S)

StrettoWeb

“Lavoro straordinario portato a termine sabato dai Carabinieri a Crosia. Voglio ringraziarli personalmente per l’operazione di salvataggio, che assume un valore ancora più significativo per le tante problematiche che gli uomini dell’Arma devono affrontare sul territorio. A partire dalla nota carenza di personale che coinvolge la locale caserma: 8 carabinieri in servizio laddove dovrebbero essere in 13. Mancano quindi 5 unità per completare l’organico e permettere una diversa gestione del lavoro”.

“Purtroppo il sottodimensionamento delle nostre forze armate, nello Jonio cosentino, è una questione spinosa che l’attuale governo, nonostante le tante promesse, non si è ancora preso in carico. E non bastano le passerelle a risolverlo: servono azioni concrete. Si vive in contesti difficili, dove la presenza della criminalità organizzata cerca di prendere spazi con azioni a danno della legalità e della giustizia. È solo grazie alle forze dell’ordine se si riesce a porre un freno alle prepotenze“.

“Servirebbe maggiore attenzione da parte dello Stato ed è nostro dovere continuare a chiedere con forza la risoluzione della problematica della carenza di organico a favore dei lavoratori del settore ma anche dei cittadini residenti che chiedono sempre maggiore sicurezza”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Davide Tavernise.