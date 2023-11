Carabinieri: Meloni, ‘riconoscenti a uomini e donne in divisa, coraggio e generosità’

StrettoWeb

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – “Celebriamo oggi la #VirgoFidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri. È a tutti voi, donne e uomini in divisa, che va la nostra riconoscenza. Per essere ogni giorno al nostro fianco, a tutela e difesa del territorio. Grazie per ciò che fate e per come lo fate, mettendo avanti a voi coraggio e generosità, per la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini. In questo giorno, il nostro pensiero e la nostra profonda gratitudine vanno anche a quanti hanno sacrificato la loro vita per la nostra. #Neisecolifedele”. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni.