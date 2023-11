Caos a Corigliano-Rossano: extracomunitario non accetta le dimissioni e sfascia il pronto soccorso

StrettoWeb

Situazione di panico presso il punto di primo soccorso dell’ospedale Giannettasio collocato nell’area urbana di Rossano. Un extracomunitario, senza fissa dimora, è stato ricoverato per alcuni problemi fisici: dopo averlo tenuto in osservazione e aver effettuato gli accertamenti del caso per quasi due giorni, l’ospedale ha deciso di dimetterlo per le buone condizioni di salute. Ma l’uomo, alla notizia delle dimissioni, ha letteralmente dato di matto e ha creato disagi nello spoke. Dapprima, ha minacciato di suicidarsi inscenando gesti autolesionista.

Poi, ha cominciato a scagliarsi contro il personale medico: ha infatti iniziato ad urlare che avrebbe denunciato chiunque si fosse avvicinato a lui. Infine, esasperato, ha messo a soqquadro il pronto soccorso procurandosi addirittura una ferita alla testa. Solo grazie all’intervento delle guardie giurate prima, e dei Carabinieri dopo, l’extracomunitario è stato bloccato ed espulso dalla struttura ospedaliera.