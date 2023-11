Candidoni, la minoranza: “continua la scellerata gestione dell’amministrazione Cavallaro”

StrettoWeb

“Assume connotati grotteschi la decisione del primo cittadino di Candidoni di istituire lo staff del Sindaco con decreto n. 7 del 9/11/2023. Sulla falsariga della passata legislatura nella quale era già stato nominato lo staff del sindaco, anche agli albori della terza legislatura emerge una apparente necessità di un supporto amministrativo”. E’ quanto scrive in una nota il gruppo Rinnoviamo Candidoni.

“La minoranza si dichiara trasecolata rispetto a questa scelta ed evidenzia che vi sono già due figure assessorili a coadiuvare il sindaco nella gestione amministrativa e che gli stessi assessori dovrebbero essere sufficienti in un paese di 400 abitanti. Si evidenzia che lo staff del sindaco non è stato istituito nemmeno nei comuni con una popolazione di gran lunga superiore a quello di Candidoni, come ad esempio Laureana di Borrello. La decisione del sindaco Cavallaro sembra essere stata ispirata da ragioni clientelari piuttosto che da ragioni di ausilio amministrativo”, conclude la nota.