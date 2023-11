StrettoWeb

“Debutto al Tribunale di Cosenza nel (nuovo) ruolo di praticante Avvocato per il nostro Squalo Francesco Forte. Dimostrazione di come si possa eccellere nel calcio e negli studi”. Questa è una nota del Cosenza: così su Facebook il club rossoblu si complimenta con il proprio bomber, l’attaccante Francesco Forte, per il debutto in un aula di Tribunale.

“Lo Squalo”, infatti, non è solo il centravanti dei Lupi, da questa estate, ma è anche un praticante Avvocato che dopo la Laurea in Giurisprudenza da ieri ha cominciato a praticare in aula. Un segnale importante, quello di Forte, che ha seguito la scia di qualche altro precursore: un calciatore professionista può anche seguire un corso parallelo che gli permetta di svolgere un’altra professione magari dopo aver appeso le scarpette al chiodo. Insomma, non per forza allenatori, ds o imprenditori, ma anche Avvocati. Chiedere informazioni a Francesco Forte.