Campionato “XC Serro Martello” di Mountain Bike, grande sfida ad Arasì: i vincitori | FOTO

Nella IX prova del Campionato XC Mtb CSI Regione Calabria, in un circuito ad anello della lunghezza di 2,5 Km, creato ad arte, ripetuto più volte per un numero definito di giri, domenica 19 novembre, si è disputata la “XC Serro Martello” in località Villaggio Paradiso di Arasì, a circa 700 m s.l.m. e organizzata dall’Asd Aspromontebike in collaborazione con il CSI Comitato di Reggio Calabria. La Serro Martello, gara di Cross-Country, appunto XC, contraddistinta per il percorso completamento fuori strada, 100% sterrato e immerso nella vegetazione del sottobosco in un variegato insieme di muschi, felci, arbusti, con passaggi tecnici quali rock gardens, single-track, radici, curve cieche, ecc. ha regalato ai partecipanti un’avventura scenografica. Percorso davvero divertente e molto interessante che rende il circuito un vero Xc.

Dopo una gara tiratissima Edoardo Vincenzo Morabito, socio Asd Habitat 745 Reggio Calabria, al termine di una gara dominata, che lo ha visto battagliare per larga parte con i suoi rivali, prima di piegare la resistenza di Mazzullo e Trapani, taglia il traguardo con un distacco sul secondo di quasi due minuti. Il vincitore si è lasciato alla spalle Antonio Mazzullo, socio Mtb Palmi, secondo; e Salvatore Trapani, socio Mtb Melito in terza posizione. Bandiera a scacchi anche tra le donne, con Milena Borrello (Mtb Melito). Per la classifica Squadre, tra le Asd la Be-cycle di Polistena sale sul gradino più alto, alle sue spalle Mtb Melito ed infine la Mtb Palmi. A tutti ricchi premi offerti dal Bellavista Park Hotel di Gambarie d’Aspromonte.