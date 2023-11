Il Campionato Mondiale di Surf Casting fa tappa a Messina: domani la presentazione dell’evento

StrettoWeb

La città di Messina si appresta ad ospitare, l’apertura del 39esimo Campionato Mondiale di Surf Casting Maschile e il 30esimo Campionato Mondiale di Surf Casting Femminile che si svolgerà, dal 5 all’11 novembre, per la prima volta in Sicilia, e articolato in varie tappe che avranno luogo anche nei comuni delle province di Messina e Catania.

Il programma della manifestazione che vedrà Messina protagonista della cerimonia inaugurale domenica 5 novembre, alle ore 15.30, a piazza Duomo, sarà illustrato alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro, nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani, venerdì 3 novembre, alle ore 10.30, nel salone delle Bandiere a palazzo Zanca.

L’evento sportivo, tra i più rilevanti nel panorama mondiale delle federazioni agonistiche di pesca sportiva, patrocinato dal Comune di Messina, con la collaborazione della Capitaneria di Porto di Messina e il Demanio Marittimo, è promosso dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee e organizzato dai Comitati regionali e provinciali FIPSAS della Sicilia.

All’incontro prenderanno parte una delegazione di rappresentanti nazionali della Federazione FIPSAS e dei relativi Comitati rispettivamente, il vicepresidente Settore Pesca di Superficie Stefano Sarti; il presidente del Comitato per l’organizzazione del Mondiale e consigliere federale Mariateresa Costanzo; il presidente del Comitato regionale Antonio Tripi; i presidenti delle sezioni provinciali di Messina Alessio Casella, di Catania Santo Gerardo Leva, e di Caltanissetta Antonio Zagarini; oltre a rappresentanti delle amministrazioni comunali che ospiteranno nei propri comuni le tappe del campionato mondiale.

Nel corso dell’incontro sarà illustrata anche “FIPSAS sport fishing Village”, iniziativa collaterale al Campionato denominata “FIPSAS sport fishing Village”, in programma dal 5 all’8 novembre, sempre a piazza Duomo.