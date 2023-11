Cambio della guardia all’Adoc Reggio Calabria

StrettoWeb

Cambio della guardia all’Adoc di Reggio Calabria. L’Associazione dei consumatori reggina ha scelto Antonino Ennio Verduci per il dopo Francesco Puleo che, nelle scorse settimane, ha presentato le sue dimissioni dalla carica di presidente. Affiancherà Antonino Ennio Verduci, nel suo impegno alla presidenza dell’Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori, Anna Comi che è stata chiamata a ricoprire la carica di tesoriere dell’Adoc provinciale di Reggio Calabria.

“Ringrazio Francesco Puleo per il suo impegno profuso in tutti questi anni – ha detto Antonino Ennio Verduci – per l’Adoc di Reggio Calabria. Il suo lavoro, prezioso e qualificato, è servito per fare crescere l’associazione e farla diventare un punto di riferimento per i consumatori di Reggio Calabria. Lo stesso convinto ringraziamento va al gruppo dirigente che, con Francesco Puleo, ha condiviso il percorso di crescita di questi anni”.

“Adesso – ha concluso il neo presidente Antonino Ennio Verduci – avviamo una nuova stagione di impegno per la crescita economica e sociale della città di Reggio Calabria. Per rendere l’Adoc sempre più un punto di riferimento per le consumatrici e i consumatori di tutta la provincia di Reggio Calabria. L’impegno sarà importante ma, ne sono convinto, insieme ai miei nuovi compagni di viaggio saremo pronti a ogni sfida che la comunità ci chiederà di affrontare”.