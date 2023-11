Calcio: Spalletti, ‘mi farà piacere riabbracciare Totti’

StrettoWeb

Firenze, 13 nov. – (Adnkronos) – “Mi farà piacere riabbracciarlo con un abbraccio di quelli forti. Le sensazioni, i sentimenti condivisi in campo appartengono a delle storie forti”. Così l’allenatore della Nazionale Luciano Spalletti in merito all’incontro con Francesco Totti di giovedì prossimo all’ospedale ‘Bambin Gesù’. “Metteremo fine a questa fiction… Anzi, se mi avessero sentito avrei aggiunto anche io 2-3 pezzettini per aggiungere audience. Però se sono qui a fare questo mestiere è merito anche di Francesco che mi ha messo a disposizione tutta la sua qualità e bravura. Alla fine poi si ricompone sempre tutto”, aggiunge Spalletti durante la cerimonia della ‘Hall of Fame’ del calcio italiano a Coverciano.