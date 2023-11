Calcio: Spalletti, ‘fatta la partita per 90′, a Jorginho vanno fatti i complimenti’

StrettoWeb

Roma, 17 nov. – (Adnkronos) – “L’Italia ha fatto bene la partita per tutti e 90 minuti. Purtroppo succede ogni tanto quando il risultato sembra ormai acquisito di abbassarti un pochino e lottare meno sulla palla. Dopo aver preso gol su corner, si è alzata un po’ la squadra, poi c’è stata la casualità del secondo gol che ti incasina di più sul piano psicologico ma va messa in risalto la reazione sul 3-2”. Così al microfono di Rai Sport il ct azzurro Luciano Spalletti commenta la vittoria per 5-2 sulla Macedonia del Nord, nel match valido per le qualificazioni a Euro 2024. “Cinque gol realizzati? E’ una qualità che abbiamo quella di arrivare vicino alla porta. Andrebbero poi contate le occasioni che abbiamo avuto e non concretizzato però è un passo in avanti notevole”, aggiunge Spalletti che non condanna Jorginho per il rigore fallito. “Gli vanno fatti i complimenti. E’ stato bravo il portiere, Jorginho resta un rigorista speciale per l’Italia”.