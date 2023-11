Calcio: Spalletti, ‘domani conta solo il risultato, con la Macedonia del Nord dobbiamo vincere’

StrettoWeb

Roma, 16 nov. – (Adnkronos) – “Domani sera conta solo il risultato, bisogna andare a vincere questa partita. Dobbiamo imparare cosa significa avere addosso questa maglia”. Così il ct azzurro Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Macedonia del Nord, valido per le qualificazioni a Euro 2024. “La voglia di esserci di questi ragazzi è totale e gli fa superare anche qualche problemino pur di aiutare la squadra -prosegue il tecnico toscano-. Siamo abituati a queste situazioni che capitano nel calcio. C’è anche una fatica psicologica che va ad intossicare i muscoli. Gli infortuni capitano”. Sul possibile rigorista Spalletti spiega: “Ne ho tre bravissimi, ma mi aspetterei Jorginho per la qualità e per la personalità di vederlo andare a prendere la palla. E sono sicuro che lui non si tirerà indietro. L’ho conosciuto solo in questi giorni, ma mi ha fatto impressione per come riesce a far muovere tutta la squadra facendomi vedere la volontà di stare in questo gruppo”.