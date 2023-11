Calcio: sabato ad Amburgo il sorteggio degli Europei, presenti Gravina e Spalletti

StrettoWeb

Roma, 30 nov. – (Adnkronos) – Il presidente della Figc Gabriele Gravina, il segretario generale Marco Brunelli, il Ct Luciano Spalletti e il capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon saranno presenti sabato 2 dicembre (ore 18, diretta su Rai 2 e Sky Sport 24) all?Elbphilharmonie di Amburgo per il sorteggio di Uefa Euro 2024. Qualificati in virtù del secondo posto nel Gruppo C alle spalle dell?Inghilterra e inseriti al sorteggio in quarta fascia, gli Azzurri – campioni d?Europa in carica – conosceranno le avversarie del girone della fase finale. Oltre ai padroni di casa della Germania, ammessi di diritto, hanno staccato il pass per l?Europeo le prime classificate dei 10 gironi di qualificazione (Albania, Belgio, Danimarca, Francia, Inghilterra, Portogallo, Romania, Spagna, Turchia, Ungheria) e le 10 seconde (Austria, Croazia, Italia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Scozia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera), per un totale di 21 squadre. Le ultime 3 caselle saranno riempite al termine dei play off.

Le 24 squadre saranno suddivise in quattro urne, in base al piazzamento e ai punti conseguiti nelle qualificazioni. La Germania padrona di casa è inserita nella prima urna, quella delle teste di serie (con posizione già assegnata, A1), insieme alle 5 migliori prime delle qualificazioni. Nella seconda urna le altre 5 prime classificate e la migliore seconda (Austria, 19 punti). A seguire l?urna 3 con altre 6 seconde e l?urna 4, con le tre seconde che hanno il punteggio più basso, tra le quali l?Italia, e le tre qualificate dai play off. Di seguito il riepilogo. Pot 1: Germania, Francia, Portogallo, Inghilterra, Belgio, Spagna; Pot 2: Danimarca, Turchia, Ungheria, Albania, Romania, Austria; Pot 3: Scozia, Paesi Bassi, Croazia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia; Pot 4: Italia, Serbia, Svizzera, Play off (3).