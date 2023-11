Calcio: quote rasoterra per il successo dell’Inter sul Frosinone, bookie vedono altro gol di Lautaro

StrettoWeb

Roma, 10 nov. – (Adnkronos) – L’Inter viaggia spedita in Italia e in Europa. Il successo in Champions League sul campo del Salisburgo ha accresciuto la fiducia della squadra di Inzaghi, che torna ora a concentrarsi sulla Serie A. Questo weekend a San Siro arriva il Frosinone, che trascinato dall’argentino Soulé viaggia a metà classifica forte di alcuni risultati importanti. Gli uomini di Di Francesco non dovrebbero però rappresentare una minaccia per la capolista, avanti nelle quote di Betflag: il successo dell’Inter prevale infatti a 1,18, contro quello ospite altissimo a 12,55. Proibitivo anche il pareggio, fissato a 7,20. Avanti nettamente l’Over a 1,35, mentre un esito con almeno tre reti vale 2,95 la posta. Grande equilibrio invece tra Goal, a 1,88, e No Goal a 1,82. Continua il periodo d’oro di Lautaro Martinez, decisivo nell’ultima di Champions e a quota 12 centri in 11 gare di campionato. Un gol per l’argentino nella gara di domenica sera si gioca a 1,65 su Better, ma attenzione anche alla doppietta a 3,10. La tripletta del ‘Toro’ paga invece 11 volte la posta. Dall’altra parte, un sigillo di Matias Soulé è visto a 5,50.