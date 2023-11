Calcio: Premier, 10 punti penalizzazione all’Everton per irregolarità finanziarie**

StrettoWeb

Londra, 17 nov. (Adnkronos) – Terremoto in Premier League dove è stato penalizzata di 10 punti in classifica l’Everton per irregolarità finanziarie. La decisione è stata assunta da una commissione indipendente della Premier League, che ha punito il club per non aver rispettato le regole del Fair Play Finanziario.

“La Premier League ha presentato una denuncia contro il club e all’inizio di quest’anno ha deferito il caso a una commissione indipendente. Nel corso del procedimento, il Club ha ammesso di aver violato il Psr per il periodo relativo alla stagione 2021/22, ma l?entità della violazione è rimasta controversa -ha spiegato la Premier in un comunicato-. La Commissione ha stabilito che il calcolo del Psr dell?Everton FC per il periodo in questione ha comportato una spesa di 124,5 milioni di sterline, che ha superato la soglia consentita di 105 milioni di sterline. La Commissione ha concluso imponendo una sanzione sportiva sotto forma di una penalizzazione di 10 punti. Tale sanzione ha effetto immediato”. Con la penalizzazione cambia la nuova classifica di Premier League con l’Everton che scivola dalla 14esima posizione (a 14 punti), all’ultimo posto, a 4 punti come il Burnley.