Calcio: Pioli, ‘con il Borussia è quasi decisiva, serve prestazione di alto livello’

Milano, 27 nov. – (Adnkronos) – “Domani servirà una prestazione di squadra, di spirito, di livello alto, contro un avversario forte”. Così l’allenatore del Milan Stefano Pioli, al microfono di Sky Sport, alla vigilia del match di Champions League contro il Borussia Dortmund. “Tutte le gare possono cambiare una stagione. Il nostro obiettivo è essere competitivi in serie A e in Champions. Domani sarà un passaggio molto importante, quasi decisivo, lo affronteremo con la giusta mentalità -aggiunge Pioli-. Nelle difficoltà soprattutto siamo stati sempre compatti. Tutti insieme vogliamo superare le difficoltà”. In attacco torna Olivier Giroud. “E’ un grande giocatore, una grande persona, dà sempre il massimo, così ci si comporta nei momenti delicati che una stagione può presentare”.