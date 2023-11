Calcio: Nunziata non si fida di San Marino, ‘ricordiamoci la Lettonia, vietato sbagliare’

StrettoWeb

Milano Marittima, 15 nov. -(Adnkronos) – Quattro partite, nessun gol fatto e 17 subiti. Messa così, sui numeri, la sfida di Serravalle tra le Nazionali Under 21 di San Marino e Italia, in programma giovedì alle 18.30 (diretta Rai 2), non avrebbe storia. Ma non doveva avere storia neanche la partita del settembre scorso a Jurmala contro la Lettonia: dopo averla pareggiata, invece, ora l’Italia si trova costretta a inseguire nel Gruppo A di qualificazione all’Europeo del 2025. Carmine Nunziata quella partita contro la Lettonia la ricorda bene: “Tante volte si dà per scontato che le motivazioni ci siano in automatico solo perché si indossa la maglia della Nazionale. Sbagliato: le motivazioni vanno sempre ricercate e in questo senso abbiamo già pagato contro la Lettonia. I ragazzi sono consapevoli che non si può più sbagliare”.

E l’Italia non lo ha fatto a Bolzano contro la Norvegia, cogliendo una vittoria di inestimabile importanza per un percorso che proseguirà anche martedì a Cork contro l’Irlanda che, al momento, comanda il girone. “Contro la Norvegia abbiamo fatto benissimo a livello di intensità e voglia di vincere, ma siamo mancati un po’ nel gioco – l’analisi dell’allenatore -. Contro San Marino vorrei vedere una crescita proprio sotto questo aspetto”. L’Italia ha studiato l’avversario: “San Marino è una squadra che si chiude molto e riparte in contropiede. Per questo, saranno fondamentali le marcature preventive e la riaggressione”. Non ci sarà Oristanio, che ha lasciato il ritiro per problemi fisici, restano da valutare le condizioni di Miretti, Bove e Colombo.

“In campo andrà sempre la miglior formazione, al di là dell’avversario – ancora Nunziata -. Se poi ci sarà tempo e spazio per far giocare altri ragazzi, ben venga. Voglio una squadra che faccia il suo calcio e che abbia intensità. Parliamo di un gruppo di giocatori con valori importanti, oltre che qualità tecniche. Hanno fatto finali a livello di Under 17 e Under 20: certi risultati non si raggiungono per caso”. La crescita di Riccardo Calafiori, difensore del Bologna, sembrava essersi arrestata a causa di un terribile infortunio al ginocchio. “Ma è stato bravissimo – risponde Nunziata -. Ha avuto grande voglia di riprendere a giocare e si vede dal percorso che sta facendo. E’ tornato in Italia e sta facendo bene, ha poi trovato un allenatore che gli ha cambiato ruolo. Più spazio si dà ai giovani e più crescono”.